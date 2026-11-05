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Europa League, oggi Az Alkmaar-Juve – Diretta

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(Adnkronos) – La Juventus scende in campo in Europa League. Oggi, giovedì 5 novembre, i bianconeri volano in Olanda per affrontare l’Az Alkmaar nella quarta giornata della fase campionato. La squadra di Spalletti è reduce dalla vittoria contro il Napoli nell’ultimo turno di Serie A, battuto 2-0 all’Allianz Stadium, mentre in Europa League aveva pareggiato con il Rennes in casa per 2-2. Calcio d’inizio alle 21.  

Dove vedere Az Alkmaar-Juve? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

La Juve tornerà in campo domenica 8 novembre alle 20:45, ospitando la Fiorentina allo Stadium. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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