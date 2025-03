Europa League, Lazio-Viktoria Plzen 1-1: biancocelesti ai quarti

(Adnkronos) –

La Lazio avanza ai quarti di finale di Europa League. La Lazio soffre, va in svantaggio ma reagisce, trova il gol del pari e avanza ai quarti di finale di Europa League eliminando il Viktoria Plzen. Dopo la vittoria di una settimana fa in Repubblica Ceca ai biaconcelesti basta dunque un pareggio per 1-1 allo stadio Olimpico per arrivare tra le prime otto della seconda competizione europea per club. Vantaggio degli ospiti al 52' con Sulc e gol qualificazione di Romagnoli al 77'. Ora i capitolini affronteranno i norvegesi del Bodo Glimt, vincitori sull'Olympiacos nel doppio confronto. Andata il 10 aprile e ritorno una settimana dopo. Subito un'ammonizione al 1' per Dweh che compie un brutto intervento su Zaccagni, che resta a terra dolorante. L'arbitro va al Var ma non cambia il colore del cartellino per il giocatore ospite. Poco dopo giallo anche per Marusic che interviene in scivolata per fermare un contropiede. Al 6' il capitano del Viktoria Kalvach va al tiro al volo ma Provedel in tuffo devia con la mano di richiamo. Al 12' grosso rischio per i padroni di casa, Provedel sbaglia con i piedi e regala il pallone a Vydra, che calcia subito di sinistro: traversa piena e palla che rimbalza fuori. Al 21' la prima occasione per la Lazio. Isaksen viene chiuso in area, ma il pallone finisce a Pedro, che gira su sé stesso e prova un sinistro a giro basso verso il secondo palo, Jedlicka para in tuffo. Al 25' verticalizzazione veloce di Pedro per Castellanos, che scappa in profondità tra i due centrali avversari e si coordina per tirare, l'argentino però scivola e il pallone finisce alto. Al 38' Durosinmi è ammonito per un fallo su Vecino. Dopo un quarto d'ora senza opportunità da ambo le parti al 40' torna a farsi pericoloso il Viktoria. Banale palla persa dalla Lazio e rapida transizione degli ospiti che arrivano a calciare dentro l'area di rigore. Un salvataggio di Vecino impedisce a Durosinmi di battere a rete da pochi passi. Al 44' Durosinmi viene servito in area, ma non è preciso nel controllo e permette a Zaccagni di intervenire in ripiegamento. Con una parata in due tempi di Provedel su un tiro centrale di Cerv finisce il primo tempo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Marzo 2025