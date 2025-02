Europa League, Dybala e Pisilli portano la Roma agli ottavi: Porto battuto 3-2

(Adnkronos) – La Roma conquista gli ottavi di finale dell'Europa League battendo all'Olimpico il Porto per 3-1 con una doppietta ravvicinata di Paulo Dybala, la firma finale è di Pisilli nel secondo tempo. Il Porto, che aveva sbloccato il match nel primo tempo con Samu, resta in 10 dall'inizio del secondo tempo. Prima chance per la Roma al 13' con un'incursione in profondità dei giallorossi, Pellegrini lancia e Shomurodov colpisce di testa, palla fuori. Ma è il Porto a trovare il vantaggio con una magnifica rovesciata di Samu al 26' dopo un'azione di batti e ribatti nei pressi dell'area di Svilar, che aveva passato a Paredes poi scivolato. Il nervosismo sale subito in ambito giallorosso tanto che Dybala, di solito composto, scalcia la palla da sotto Otavio a terra e rimedia il giallo immediatamente. Il fuoriclasse argentino si sdebita immediatamente con i tifosi e i compagni trovando il pareggio con un bellissimo colpo di esterno sinistro a due passi dalla porta dribblando 4 difensori e trovando l'angolino alla destra di Costa, 1-1 al 34' e 2-2 il totale tra le due squadre. Dybala si supera al 39' con un tiro sinistro dalla distanza ed è vantaggio Roma. Ndika si mangia il tris al 41' a due passi dalla porta ma prende sul petto un difensore. Due minuti di recupero. Nei primi 5 minuti della ripresa il Porto resta in 10 dopo l'espulsione di Eustaquio per un fallo su Paredes -che rimedia un giallo-, scena rivista al Var poi la decisione. Occasione Shomurodov al 54' che aggancia ma male un tiro di Dybala, palla in alto, un minuto dopo diagonale di Angelino: anche questo tiro va fuori. Shomurodov trova la via del gol grazie al solito Dybala ma c'è il fuorigioco e allo scadere dell'ora si rimane sul 2-1. La Roma rischia grosso con una ripartenza del Porto al 67' e Samu in profondità, il tiro sporcato dalla difesa romanista trova il palo. Koné subito dopo cerca la porta dalla distanza, palla di poco sopra la traversa. La Roma non ha fretta e inaugura una fase di passaggi per guadagnare tempo. Prima dell'80' esce Pellegrini ed entra Pisilli, poi Soulé sostituisce Shomurodov. Pisilli sigla il terzo gol della Roma all'83' raccogliendo bene il diagonale sinistro di Angelino. Ranieri manda a riposo il numero 21 a pochi minuti dalla fine regolamentare, entra Baldanzi. Cinque i minuti di recupero. L'ultimo gol del Porto è un autogol di Rensch. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Febbraio 2025