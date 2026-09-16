Attualità

Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna l'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l'Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming.  Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre: 
Alle 18:45
 Ararat-Sparta Praga  Omonia-Celta  
Alle 21:
 Beer Sheva-Dinamo Zagabria  Sunderland-Az Alkmaar Sturm Grz-Rennes Anderlecht-Lione Olympiacos-Jagellonia Milan-Benfica Leverkusen-Celje Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Scoperto evasore totale a Genova: sequestrati beni per 800mila euro a professionista sanitario

10 minuti fa

Terremoto oggi in Calabria, doppia scossa in provincia di Catanzaro: gli epicentri a Squillace e Amaroni

38 minuti fa

Elicottero di una tv precipita mentre filma un incidente stradale: almeno 3 morti, tragedia a Los Angeles

58 minuti fa

Europa League, oggi Milan-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio