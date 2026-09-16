Europa League al via, oggi si comincia: le partite della prima giornata e dove vederle

(Adnkronos) – Torna l'Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, inizia la nuova edizione della seconda competizione europea per club, con diversi big match da non perdere. Su tutti, Milan-Benfica, con i rossoneri che ospiteranno a San Siro la squadra portoghese nella prima giornata della fase campionato. In campo anche il Lione, in trasferta contro l'Anderlecht, e il Bayer Leverkusen, che ospiterà in Germania gli sloveni del Celje. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming. Ecco il programma delle partite di Europa League di oggi, mercoledì 16 settembre:

Alle 18:45

Ararat-Sparta Praga Omonia-Celta

Alle 21:

Beer Sheva-Dinamo Zagabria Sunderland-Az Alkmaar Sturm Grz-Rennes Anderlecht-Lione Olympiacos-Jagellonia Milan-Benfica Leverkusen-Celje Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Settembre 2026