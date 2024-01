Europa Donna, ‘bene ok Aifa a rimborso terapia cancro seno metastatico Her2 low’

(Adnkronos) – “Siamo molto felici che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) abbia dato il via libera alla rimborsabilità di trastuzumab deruxtecan, come monoterapia per il trattamento delle pazienti con cancro della mammella Her2 low metastatico". Così Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, nel corso di un evento oggi a Milano su diagnosi precoce e terapie mirate del cancro seno metastatico Her2 low. "Questo farmaco di fatto, e lo abbiamo visto su un grande numero di donne – prosegue – allunga la vita delle pazienti ed è in grado di garantire loro una qualità della vita accettabile. Quindi siamo molto felici di aver dato il nostro contribuito. Da anni il ruolo di Europa Donna Italia è quello di portavoce e portatore di interesse delle donne con tumore al seno e Aifa è ovviamente uno dei nostri interlocutori. Inoltre, sensibilizziamo le donne, le associazioni a questo tipo di accessibilità ai farmaci e quindi siamo felici che oggi vengano celebrate queste informazioni”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Gennaio 2024