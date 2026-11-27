(Adnkronos) – “Le priorità sono sicuramente quelle della difesa e della sicurezza, che passano innanzitutto attraverso il controllo, l’innovazione e gli investimenti nelle piattaforme tecnologiche. La collaborazione pubblico-privato in questi ambiti risponde non solo a un’esigenza di autonomia strategica e quindi di posizionamento geopolitico tra le grandi potenze, ma rappresenta soprattutto una chiave di sviluppo, di benessere e di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini”. Lo ha detto Valerio De Luca, presidente della Fondazione Aises e fondatore e direttore della Spes Academy “Carlo Azeglio Ciampi”, in occasione della presentazione del libro di Giovanni Pitruzzella “L’Europa in trasformazione. Tra geopolitica e democrazia”, promossa dalle due istituzioni, con il supporto di Comin & Partners, a Palazzo Wedekind, a Roma.

“L’Europa attraversa quella che potremmo definire una sfida esistenziale, che riguarda non solo i propri valori e la capacità di garantire effettivamente la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà, ma anche le promesse contenute nei trattati”, ha sottolineato De Luca. “La nostra Fondazione e la Spes Academy stanno investendo in capitale umano, in particolar modo nelle competenze in tre settori: innovazione, sviluppo economico e sicurezza”, ha proseguito, evidenziando la necessità di formare una classe dirigente in grado di sostenere queste sfide.

“Lo facciamo attraverso corsi di alta formazione sui temi dell’intelligence, della difesa europea, della leadership e dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è formare una classe dirigente che sia in grado di unire i puntini in un mondo sempre più complesso e incerto e offrire alle giovani generazioni, e non solo, la capacità di essere protagoniste del proprio tempo”, ha concluso.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026