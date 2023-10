Euroconsumers Forum, il 27 ottobre a Roma la quinta edizione, Altroconsumo festeggia i 50 anni

(Adnkronos) –

Venerdì 27 ottobre, presso l'Aula Consiliare "Giorgio Fregosi" di Palazzo Valentini a Roma, si terrà l'attesissima quinta edizione dell’Euroconsumers Forum, dal tema "Empower People, Improve the market". Euroconsumers è la principale rete internazionale di organizzazioni di consumatori che rappresenta oltre 1,5 milioni di persone in Italia, Spagna, Belgio, Portogallo e Brasile. Questa quinta edizione è co-creata da Euroconsumers e Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, che in questa occasione celebra il suo 50° anniversario. L'evento, sostenuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dall'Ambasciata del Brasile, si legge in una nota, esplorerà le nuove sfide dell'economia globale, affrontando i temi della rivoluzione digitale e della sostenibilità, per comprenderne gli effetti sul già complesso mercato dei consumi. Su questi argomenti si confronteranno illustri personalità del mondo della cultura, della politica, della scienza e dell'economia. Tra i quattro autorevoli relatori figurano Alec Ross (già Senior Advisor di Hillary Clinton e Barack Obama e Distinguished Visiting Professor della Bologna Business School); Paulo Portas (ex Ministro della Difesa e degli Affari Esteri portoghese, Vice Primo Ministro, responsabile del coordinamento economico, degli investimenti e dell’export); Carlo

Ratti (architetto e ingegnere di fama mondiale, direttore del Senseable City Lab al Mit di Boston) e Carlo Alberto Carnevale Maffè (Professore di Strategia e Entrepreneurship alla Sda Bocconi). I loro interventi si alterneranno a quelli di rappresentanti di alto livello di imprese globali. Filip Van Den Abeele sarà il conduttore principale e la moderazione sarà affidata alla corrispondente italiana del Financial Times Silvia Sciorilli Borrelli. L'evento potrà essere seguito anche sul sito di Euroconsumers, sui canali social e su Ansa.it. Partner dell’iniziativa: Google, Amazon, Vodafone, Bayer, Ferrero, Barilla ed Eurospin. L’appuntamento di Roma sarà, infine, l’occasione per celebrare due importanti momenti: a fine mattinata, in occasione del 50° anniversario, Altroconsumo svelerà in anteprima la nuova piattaforma con cui intende rilanciare il proprio impegno a favore dei consumatori. La giornata verrà infine simbolicamente conclusa dalla sottoscrizione dell’Euroconsumers Rome manifesto, documento di dieci principi per la promozione del ruolo dei consumatori nei mesi e negli anni a venire. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



