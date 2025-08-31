Eurobasket, Italia-Bosnia: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

Attualità

L'Italia torna in campo negli Europei 2025 di basket. Gli azzurri sfidano oggi, domenica 31 agosto, la Bosnia nella terza giornata del gruppo C. Dopo la sconfitta all'esordio per 75-66 contro la Grecia, la squadra del ct Pozzecco è riuscita a vincere nel secondo match della fase a gironi contro la Georgia, battuta 78-62, ed è salita a quota tre punti in classifica. La Bosnia invece ha superato Cipro all'esordio con il punteggio di 91-64. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming.  La sfida tra Italia e Bosnia è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20.30. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, sull'app SkyGo e NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


