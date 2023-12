Euro 2024, sorteggi: Italia nel Gruppo B con Spagna, Croazia e Albania

(Adnkronos) –

L'Italia è inserita nel Gruppo di Euro 2024 con Spagna, Croazia e Albania. Lo hanno stabilito i sorteggi effettuati oggi a Amburgo. Il torneo in programma in Germania si aprirà il 14 giugno a Monaco di Baviera con il match Germania-Scozia. La Nazionale azzurra del ct Luciano Spalletti debutterà il 15 giugno a Dortmund contro l'Albania. L'Italia tornerà in campo il 20 giugno a Gelsenkirchen contro la Spagna, per chiudere girone il 24 giugno a Lipsia con la Croazia. Alla fase finale del torneo, in programma dal 14 giugno al 14 luglio, parteciperanno 24 squadre divise in 6 gironi. Agli ottavi di finale passano le prime 2 di ogni gruppo e le 4 migliori terze. Il quadro delle partecipanti è quasi completo: sono già qualificate 21 squadre, le ultime 3 verranno definite dai playoff che si giocano a marzo 2024. Gruppo A – Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera; Gruppo B: Spagna, Croazia, Albania, Italia; Gruppo C: Slovenia, Danimarca, Inghilterra, Serbia; Gruppo D: Olanda, Austria, Francia, vincitrice playoff A (Polonia, Galles, Finlandia, Estonia); Gruppo E: Belgio, Slovacchia, Romania, vincitrice playoff B (Israele, Bosnia, Ucraina, Islanda); Gruppo F: Turchia, Portogallo, Repubblica Ceca, vincitrice playoff C (Georgia, Grecia, Kazakistan, Lussemburgo). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Dicembre 2023