EU-GENIA Academy Napoli, Federico II e DXC Technology per corso gratuito in AI e dati

(Adnkronos) – A Napoli prende il via la EU-GENIA Academy, un nuovo percorso di alta formazione dedicato all'intelligenza artificiale generativa, all'ingegneria dei dati e allo sviluppo software istituito dal Ce.S.M.A. dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con DXC Technology Italia. L'iniziativa, completamente gratuita, prevede l'ammissione di un massimo di venticinque partecipanti attraverso un bando con presentazione delle domande esclusivamente online sul portale www.eugenia-academy.unina.it entro le ore 12:00 del 16 ottobre 2026, con inizio delle lezioni programmato per il 9 novembre 2026 presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio. Il programma si articola su sedici settimane con lezioni erogate tre giorni a settimana e si basa sulla metodologia del Project Based Learning, strutturandosi in quattro moduli dedicati a governance data-driven, architetture applicative, sistemi intelligenti ed esercizi pratici applicati a settori chiave come la sanità, l'ambiente e la mobilità, nel rispetto delle direttive europee definite dall'AI Act e dal GDPR.

I requisiti d'accesso sono rivolti a laureati o laureandi magistrali in discipline scientifiche e ingegneristiche non dipendenti da DXC Technology, con una selezione basata su valutazione dei titoli e prova orale per i primi cinquanta classificati. Vincenzo Moscato, docente della Federico II e responsabile scientifico del progetto, ha dichiarato: “EU-GENIA non è una semplice Academy sull’uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto dell’innovazione digitale, ma un percorso progettato per formare professionisti capaci di governare l’intera trasformazione data-driven, dalla qualità del dato alla progettazione e allo sviluppo agile di sistemi e servizi, con l’AI generativa integrata lungo l’intero ciclo di vita. L’integrazione tra competenze tecnologiche, casi reali e Project Based Learning consentirà di tradurre l’innovazione in soluzioni concrete, misurabili e responsabili. La dimensione 'European' richiamata nel nome non è casuale: l’obiettivo è fornire una preparazione strategica per contribuire alla costruzione della sovranità digitale europea, nel quadro dell’AI Act e del GDPR.”

Sul versante della sinergia aziendale e industriale, Nicola Mangia, Amministratore Delegato di DXC Technology Italia, ha aggiunto: “EU-GENIA Academy rappresenta un investimento concreto nel futuro digitale del Paese. In DXC Technology Italia crediamo che la formazione di nuove competenze in Intelligenza Artificiale generativa e data engineering sia la leva fondamentale per accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle imprese italiane. Collaborare con la Federico II, un'eccellenza accademica riconosciuta a livello internazionale, ci consente di unire il rigore scientifico alla visione industriale, formando professionisti pronti ad affrontare le sfide reali dell'innovazione, dalla sanità all'ambiente, dalla mobilità alla governance dei dati. È un modello che intendiamo replicare e scalare.” Per i partecipanti che completeranno almeno l'ottanta per cento del monte orario previsto è rilasciato un attestato formale dal CeSMA, mentre la documentazione completa e i contatti per la candidatura rimangono consultabili sul sito ufficiale e tramite l'indirizzo eugenia-academy@unina.it.

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Pubblicato il 16 Settembre 2026