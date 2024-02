Ettore Bassi con “Trappola per topi” di Agatha Christie

A distanza di anni dall’emozionante “Il Sindaco pescatore” dedicato alla figura di Angelo Vassallo, andato in scena nel 2016, Ettore Bassi ritorna al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia per uno degli appuntamenti più attesi di “futura”, la stagione di prosa organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi.

Dopo una lunga carriera fra cinema, teatro e televisione, con collaborazioni importanti con Paolo Genovese, Carlo Vanzina, Pupi Avati, Giulio Base, Giacomo Campiotti, Edoardo Leo, Ricky Tognazzi e Riccardo Milani, Bassi ritorna a Manfredonia giovedì 8 febbraio 2024 alle ore 21.00 con “Trappola per topi”, un classico della letteratura teatrale tratto da uno dei racconti più avvincenti della regina del giallo Agatha Christie.

Lo spettacolo, tradotto e adattato da Edoardo Erba per la regia di Giorgio Gallione, viene riportato in scena attraverso una rilettura che ne scardina gli stereotipi valorizzando l’aspetto contemporaneo di racconto e di trama. I personaggi, interpretati da Bassi con Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Tommaso Cardarelli e Raffaella Anzalone, pur essendo figli della loro epoca appaiono come protagonisti senza tempo, in quanto le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde, sono quelli dell’io diviso e della pazzia inconsapevole. Un’opera chiusa e precisa che lascia spazio all’invenzione e alla sorpresa. Una promessa di imprevedibilità e, insieme, di esattezza, con il sospetto e la consapevolezza che il confine tra vittima e carnefice possa essere superato in qualsiasi momento.

Questo dramma poliziesco, dopo il debutto a Londra nel 1952, è diventato un classico, una commedia senza tempo dal forte impatto scenico. Il giallo della Christie, unico titolo rappresentato ininterrottamente ogni giorno a partire dal debutto al New Ambassadors Theatre di Londra (tranne per una breve parentesi durante la pandemia da Covid-19), secondo il regista Gallione «ha un plot ferreo ed incalzante, è impegnata di suspense ed ironia, ed è abitata da personaggi che non sono mai silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre ed ambigue il giusto per stimolare e permettere una messa in scena non polverosa o di cliché. Nonostante l’ambientazione d’epoca, il racconto e la trama possono essere vissuti come contemporanei, senza obbligatoriamente appoggiarsi sul già visto, un po’ calligrafico o di maniera, fatto spesso di boiserie, kilt, pipe e tè».

“Trappola per topi” è prodotto da La Pirandelliana. Traduzione e adattamento di Edoardo Erba, regia di Giorgio Gallione. Con Edoardo Bassi, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Tommaso Cardarelli e Raffaella Anzalone. Scene di Luigi Ferrigno, costumi di Francesco Marsella, musiche di Paolo Silvestri e luci di Antonio Molinaro.



Pubblicato il 7 Febbraio 2024