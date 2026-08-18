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Etna, cenere sull’aeroporto di Catania e nuove limitazioni: 12 arrivi ogni ora fino alle 18

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(Adnkronos) –
Ancora cenere dell'Etna in eruzione su Catania e ancora restrizioni per i voli in arrivo oggi, martedì 18 agosto. Sac, la società di gestione dell’aeroporto della città, comunica che, a causa dell’attività eruttiva e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la proroga della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1. Sono ripristinate le attività di volo in arrivo pari a 12 aerei ogni ora (massima capacità aeroportuale in arrivo), fino alle 18:00 di oggi. Nessuna restrizione, invece, in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree, si legge nella nota di Sac che anticipa aggiornamenti nelle prossime ore.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2026

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