“Estrarremmo gas insufficiente nei mari Adriatico e Ionio”

Dalle eventuali trivellazioni nei mari Adriatico e Ionio si potrebbero estrarre al massimo 32,5 miliardi di metri cubi di gas, “un valore assolutamente basso: basti pensare che soltanto con il biometano ne possiamo produrre 10 miliardi l’anno ed è possibile raggiungere questi parametri in tempi brevi”. Lo ha detto Vito Felice Uricchio, dirigente dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del Cnr, durante le audizioni nella commissione Ambiente del Consiglio regionale pugliese. Sono stati ascoltati anche l’assessora regionale all’Ambiente, Anna Grazia Maraschio; e Ferdinando Boero, chair alla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli e membro della task force di esperti formata dalla Regione insieme ad Uricchio.

Al termine dei lavori, l’assessore Maraschio ha ribadito il “no” alle nuove ricerche di idrocarburi nei mari pugliesi. “Oggi in V commissione – commenta Maraschio – gli esperti della task force che ho costituito hanno spiegato, con la forza della scienza e dei numeri, l’inutilità in termini di approvvigionamento energetico e il danno in termini ambientali dell’uso delle trivelle nei nostri mari. Sono soddisfatta perché, grazie alle delucidazioni dei professori, ho trovato unità di intenti da parte dei consiglieri regionali, in un’ottica di dissenso verso questo arcaico sistema di estrazione energetica”.

“È abbastanza peculiare che il mondo della ricerca scientifica si trovi a ripetere questioni già recepite dall’Unione Europea – ha affermato Boero – la transizione ecologica, che abbiamo deciso di abbracciare, prevede l’abbandono delle fonti fossili e il passaggio alle rinnovabili. Abbiamo ricevuto 209 miliardi per farlo, non certo per andare a cercare altro gas”.

