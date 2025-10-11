Attualità

Estonia-Italia, oggi qualificazioni Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 11 ottobre, la Nazionale del Ct Gennaro Gattuso affronta l'Estonia a Tallinn, a Le Coq Arena. Gli azzurri tornano a giocare contro gli estoni dopo il 5-0 della gara d'andata, giorno del debutto in panchina del nuovo commissario tecnico Gattuso. L'Italia è al momento seconda nel gruppo I, a 9 punti, e insegue la Norvegia prima a quota 15 ma con una partita in più. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Estonia-Italia.  Ecco le probabili formazioni di Estonia-Italia, in campo stasera alle 20:45:  
Estonia (4-2-3-1) Hein; Larsen, Mets, Paskotsi, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Kristal, Saarma; Sappinen. Ct. Henn 
Italia (4-4-2) Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Ct. Gattuso Estonia-Italia sarà visibile in esclusiva sulla Rai, che trasmetterà la partita in tv in diretta su Rai 1. La partita sarà visibile anche in streaming su Rai Play. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Paolini-Gauff oggi a Wuhan: orario, precedenti e dove vederla

3 minuti fa

Tregua a Gaza, a Sharm el Sheikh la cerimonia per la firma dell’accordo e il summit con Trump

5 minuti fa

Regionali 2025, la Toscana domani e lunedì al voto

8 minuti fa

Manovra 2025 alla prova dei sindacati tra il nodo Irpef e il “silenzio” su salari e pensioni

7 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio