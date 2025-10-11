Attualità
Estonia-Italia, diretta match qualificazioni Mondiali 2026
(Adnkronos) – Italia in campo a Tallinn contro l'Estonia oggi 11 ottobre per il match valido per il Gruppo I nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri, con 9 punti dopo 4 partite, devono vincere per proseguire il cammino almeno verso i playoff. Il primo posto nel girone, con conseguente qualificazione diretta, appare saldamente nelle mani della Norvegia, capolista a punteggio pieno a quota 18 dopo 6 gare. L'Italia tornerà in campo martedì 14 ottobre a Udine contro Israele.
Pubblicato il 11 Ottobre 2025