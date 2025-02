Ester Fracasso e il nuovo corso della sezione turismo di Confartigianato

Una tre giorni in Trentino come presidente della sezione turismo di Confartigianato della provincia di Foggia appena chiusi i lavori della Bit di Milano. Ester Fracasso, imprenditrice, lavora da decenni nel campo. Ha contribuito a rilanciare la Laguna di Lesina a livello internazionale: “Un’esperienza come la nostra, di piena immersione nella cornice naturalistica di Bosco Isola, ha trovato molti riscontri nel Nord Europa. Abbiamo visto l’interesse di Danimarca, Svezia, Finlandia, anche attratti dall’istmo che divide il mare dal lago”. Rapporti stretti durante le giornate della Borsa di Milano cui ha fatto seguito un soggiorno in Trentino. Allo studio le Dmo, Destination marketing organization, che qui hanno un prototipo oggetto di approfondimento per altre Regioni, Puglia compresa. Al tavolo dei lavori molte Camere di Commercio e alcuni sindaci, dalla Valle d’Itria a Monopoli; dalla provincia di Foggia, era presente l’amministrazione di Mattinata. La sezione turismo di Confartigianato locale è di recente costituzione, studia e s’incentra, anche, sulla tutela dell’extralberghiero che, negli ultimi anni, dice Fracasso, “registra numeri da capogiro”.

Ci racconti l’esperienza della Bit di Milano

“Sono stata alla Borsa del turismo come vicepresidente dell’associazione “Lesina Laguna di Puglia”, che ha messo insieme non solo le strutture ricettive ma anche i ristoratori, come servizio più complessivo del servizio turistico. Abbiamo avuto degli interessanti incontri perché, per la prima volta, Lesina è entrata a pieno titolo nel discorso sull’interesse turistico”.

In che senso?

“Fino all’edizione scorsa, diciamo, alcuni non sapevano nemmeno dove fosse Lesina. Siamo riusciti a creare un interesse di destinazione. Sono interessati soprattutto i paesi dell’Europa del nord: Svezia, Finlandia, Danimarca. Stiamo stringendo rapporti con tour operator che fanno incoming dai paesi dell’Europa in Italia”.

Perché loro?

“Perché proponiamo il rapporto naturalistico e un prodotto turistico costituito. Non c’è solo il pernottamento ma escursione sul lago, a Bosco Isola, trekking, cavallo, mountain bike e tour enogastronomico, comprese le cantine di San Severo. Ci abbiamo lavorato molto, non diciamo solo “venite a dormire” ma li incanaliamo su un prodotto con la vocazione del luogo. Lesina è a vocazione naturalistica perché Bosco Isola ha 22 km di macchia mediterranea dove non c’è un palo della luce…Attrae molto l’istmo di terra che divide il lago dal mare. Sono attratti da un turismo esperienziale, vogliono fare un’esperienza che li immerga completamente nel luogo. Abbiamo proposto pacchetti di cucina come le “mamme dei vicoli”, cucina tipica. Le mamme dei vicoli sono per me una grande forza. La stessa cosa stiamo facendo a Foggia, con l’educazione alimentare nelle scuole. Si tratta di un progetto regionale in cui ho convolto una mamma di Foggia e l’altra proveniente dal Marocco per allargare alle contaminazioni enogastronomiche. Io ho fatto un parallelismo: partendo dalla semola, si arriva alla nostra semola battuta o al cous cous. I ragazzi ne sono molto attratti”.

Confartigianato di Foggia a Trento. Di che progetto si tratta?

“A Trento, per una tre giorni sul turismo, sono venuta come presidente della sezione turismo Confartigianato di Capitanata, la prima sezione che ha aperto a Foggia. Alessia Di Franza (segretario provinciale, ndr)e il presidente Simeone mi hanno chiesto se volessi rappresentare la parte turistica del nostro territorio. C’erano altri rappresentanti del territorio, un esponente di Bari per Confartigianato regionale. Eravamo in 33, compresi alcuni sindaci della Puglia, della Valle d’Itria, di Monopoli. Dal nostro territorio, il sindaco di Mattinata. Un gruppo di rappresentanza forte, con le Camere di Commercio della Puglia”.

Qual è il progetto?

“È stato lanciato dalla Regione Puglia il progetto “Destination Go” che lavora sul prodotto con l’idea di poterlo trasformare e metterlo a sistema in 7 Dmo, cioè Destination marketing organization. Siamo arrivati in Trentino dove lavorano sul territorio per vocazione turistica. Il loro prototipo è uno dei più riusciti di Italia. Siamo venuti a studiarlo, la Puglia ne ha particolarmente bisogno. Quando organizzai l’evento “Ariosa”, a San Giovanni Rotondo, fu per lanciare il prodotto legato al “turismo del respiro” che il Trentino ha realizzato. Lo ricordo perché nelle giornate appena trascorse mi è venuto in mente. Legai “Ariosa” alla piattaforma di volo degli ultraleggeri, ai corsi di volo, all’arrivo in un’aria salubre di Padre Pio. Lo scopo era creare un prodotto legato al respiro”.

I lavori sono stati proficui?

“L’assessore Gianfranco Lopane, su questo, è particolarmente illuminato. Ha tracciato le linee di quella che dovrebbe essere l’operatività delle Dmo come soggetto pubblico-privato di cui non solo poter fare promozione (se ne occupa Puglia Promozione). ma organizzarlo. Per ora siamo alla face di studio, di visione della governance”.

La sezione turismo in Confartigianato si va strutturando

“Confartigianato a livello nazionale ha aperto alle sezioni del turismo che prima non aveva. La presidenza della sezione per la provincia di Foggia mi è stata affidata due anni fa. Abbiamo avuto un periodo di rodaggio per mettere in campo delle idee e delle progettualità. Posso anticipare che agli inizi di marzo, come Confartigianato della Capitanata, parteciperemo a un convegno sul turismo a Roma”.

Quali peculiarità ha questa sezione?

“Nella mia progettualità si tratta di incamerare, prima di tutto, l’extralberghiero che sta dando numeri da capogiro. La nostra attività diventa “sindacale”, cioè quella di tutelare questo segmento turistico che sta crescendo sempre di più, non solo B&B ma anche case vacanza. Include poi tutta la parte delle maestranze, i ristoratori, tutto quello che compone il prodotto turistico”.

La Valle d’Itria è sensibile al tema…

“Fa turismo di lusso, ed è unico in Puglia. Io ho due funzioni, una di vicepresidente di “Lesina laguna di Puglia”, dove ho la mia struttura, ma, come presidente di Confartigianato turismo, tengo a tutta la provincia, ovviamente. Penso a un turismo che preserva i borghi, che dà posti di lavori anche di fronte a un problema di spopolamento per cui il turismo è l’unica soluzione”.

La sindaca di Bovino Stefania Russo parlò di rischio “Disneyland” rispetto a questo turismo. Sei d’accordo?

“Il turismo non ha rispettato i luoghi, a volte. Io parlo della valorizzazione di quello che hanno, non snaturandolo.

Il borgo può essere anche il centro di turismo di prossimità rispetto alle nostre città”.

Paola Lucino



Pubblicato il 25 Febbraio 2025