Estate Vichese, a San Menaio eventi da luglio a settembre

Il concerto di Nino Buonocore e gli spettacoli di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo e quello con Dino Abbrescia e Fabio Troiano sono tra gli eventi più attesi dell’estate garganica e si terranno a San Menaio, a pochi passi dal lungomare Andrea Pazienza. Quest’anno, nell’ambito dell’Estate Vichese 2023, a San Menaio ci saranno eventi da luglio a settembre. Li ha organizzati la Pro Loco di San Menaio e Calenella, in stretto raccordo con il Comune di Vico del Gargano e con la collaborazione di Ferrovie del Gargano. “È una programmazione davvero di ottimo livello”, dichiara il sindaco Raffaele Sciscio, “grazie all’impegno come sempre puntuale, competente e appassionato di Bruno Granieri, presidente della Pro Loco di San Menaio e Calenella, associazione a cui va il mio ringraziamento, e di Vincenzo Azzarone, il nostro delegato agli eventi”. Si comincerà domenica 18 luglio, con uno degli attori comici più forti della fucina di Zelig: alle 21.30, nel Piazzale della Stazione, sarà Giovanni Vernia a inaugurare gli eventi a San Menaio con il suo spettacolo “Capa fresca”. Sul palco porterà alcune delle sue gag più famose, a partire da Jonny Groove e “Ti stimo fratello”. Il 22 luglio, stessa location e medesimo orario per il “Mercato della Terra”, a cura della Fondazione Slow Food, con alcune delle produzioni agricole e agroalimentari d’eccellenza del territorio garganico. Il 22 e 23 luglio, nello scenario meraviglioso della “zona cento scalini” di San Menaio, si terrà il “1° Torneo di Beach Volley”, sport e passione coinvolgeranno i team che si affronteranno sulla spiaggia nel perimetro organizzato per l’evento. Il 26 luglio, dalle 21.30, il Piazzale della Stazione si trasformerà in un grande spazio polivalente per spettacoli e iniziative dedicate ai più piccoli con “La Stazione dell’Allegria”.

Il 2 agosto, stesso orario e medesima location per “Mi ritorna in mente: la musica dei grandi poeti”, una serata musicale dedicata alle più grandi canzoni italiane degli ultimi decenni.

Vibrazioni musicali positive il 5 agosto, sempre nel Piazzale della Stazione dalle ore 21.30, con “Vibes San Menaio”. Il 19 agosto, alle 21.30, sarà ancora il Piazzale della Stazione a ospitare il concerto di Nino Buonocore: cantautore raffinato, interprete e penna felicissima di brani meravigliosi entrati nella storia della musica italiana come “Scrivimi”, “Rosanna” e tanti altri. Il 22 agosto tornerà il “Mercato della Terra”, mentre l’1 settembre, con la conduzione di Stefano Meloccaro, dalle ore 21 nel Piazzale della Stazione i mattatori saranno Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, col loro incredibile e vastissimo repertorio, che mette insieme il presente e il futuro, assieme al passato mitico degli indimenticabili e leggendari Toti e Tata. Il 2 settembre, spettacolo di Dino Abbrescia e Fabio Troiano, straordinario duo di attori e comici che tutti ricordano per la interpretazione nel film “Cado dalle nubi” di Checcho Zalone.



Pubblicato il 1 Luglio 2023