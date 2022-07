Estate troiana, tre appuntamenti promossi dal teatro pubblico pugliese

Sono tre gli spettacoli firmati dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Troia, per il cartellone dell’Estate troiana.

Dal 21 luglio fino al 27 agosto un programma ricco di musica e qualche spettacolo arricchirà le serate del borgo dei Monti Dauni.

“Si tratta della vera estate della ripartenza per gli eventi e gli spettacoli all’aperto. Non vi è più il numero ridotto e finalmente le città e i nostri borghi sono tornata a riempirsi – ha dichiarato Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese – Una bella sinergia è nata per la valorizzazione dei nostri bellissimi paesi dei Monti Dauni, un vero e proprio tesoro incastonato nell’entroterra della Capitanata. La musica e la cultura sono il vero viatico per la promozione del territorio. Il Teatro Pubblico Pugliese con le sue attività ha anche questa missione: la valorizzazione delle piccole realtà”.

La programmazione dei tre spettacoli ha il suo debutto il 21 luglio alle 21, in piazza Espiscopio, con il concerto Musiche per handpan con Maurizio Rana. Grazie a numerosi festival nel mondo, l’handpan si sta diffondendo ovunque e sempre più persone rimangono affascinate da questo suono molto dolce e onirico. Un concerto con questo tipo di strumenti, ipnotico per molti, dimostra quanta autonomia e quale maturità musicale esso stia conquistando nel settore della World Music e della New Age.

Il 12 agosto è la volta della formazione jazz Hands Jazz Trio con Antonio Tosques, Marco Contardi e Leo Marcantonio con il concerto Our favorite standards & other. Un viaggio tra i classici del jazz da Horace Silver a Monk, da Antonio Carlos Jobim a Benny Golson per arrivare alle composizioni originali “For Jim” di Antonio Tosques e “Hands Blues”, composta dal pianista Marco Contardi.

Chiude l’estate troiana, il 27 agosto, lo spettacolo di danza e magia, per bambini e adulti, Hopus Lepus con le artiste di OrEx dance Tribe e Tonino Colangione. Hopus Lepus è uno spettacolo un po’ trasognato, ambientato in un tempo sospeso, che vuole regalare un momento di stupore e incanto ai bimbi ma, anche, al bimbo che resta sempre vivo in ogni adulto, anche se talvolta relegato in un angolino dell’animo.

