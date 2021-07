“Estate, Muse e Stelle 2021” tra arte, cultura, teatro

Metti una rassegna culturale tra arte, cultura, teatro, musica e storia nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro, sito archeologico più antico del Colosseo. Metti la voglia di fare, sinergie tra più soggetti, competenze al servizio della cultura, coinvolgimento del mondo delle associazioni, delle compagnie, degli operatori culturali del territorio con artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche talenti della “terra” pugliese. C’è questo e molto altro nella rassegna “Estate, Muse e Stelle 2021” che verrà realizzata all’Anfiteatro Augusteo dal 18 agosto al 25 settembre. La rassegna, promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera, è stata presentata nel corso di una conferenza stampa tenutasi all’Anfiteatro Augusteo. Dopo il successo dello scorso anno, nella città federiciana una vasta rete di Istituzioni regionali ed Enti foggiani sostiene e promuove la rinascita del monumento di epoca romana più antico del Colosseo.

Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio:“Le risorse pubbliche devono essere investite in maniera oculata. Era doveroso, nel momento in cui si hanno competenze ed eccellenze come Fabrizio Gifuni, reinvestire nel territorio in questo cartellone culturale. Si tratta del più grande investimento cultuale della Capitanata da parte della Regione Puglia, e siamo contenti di farlo perché siamo sicuri della qualità delle proposte in una location estremamente importante, su cui bisogna lavorare per attrarre anche investimenti nazionali. Il nostro lavoro di amministratori pubblici è questo, veicolare risorse laddove ci sono risultati prestigiosi, e questo cartellone si contraddistingue perché parte da chi ha competenze serie. Va sottolineato il prezioso lavoro di promozione culturale che il Teatro Pubblico Pugliese sta realizzando in Capitanata e in tutta la Puglia”. Giuseppe Pitta, sindaco di Lucera:

“L’Anfiteatro di Lucera è un gioiello, che va valorizzato ancora di più. Siamo felici di ospitare una rassegna culturale che vede la collaborazione di più enti. Ci hanno creduto personaggi come Fabrizio Gifuni, che è l’emblema della cultura in questa città, e la Regione Puglia che ha creduto nella nostra comunità e nella cultura in questo luogo. E sottolineato l’aiuto prezioso del Teatro Pubblico Pugliese”.

Fabrizio Gifuni, direttore artistico PrimaVera al Garibaldi:;“Riuscire a riproporre una rassegna come questa, in un presidio tra i più belli e importanti nel nostro Paese, è motivo di grande soddisfazione, soprattutto dopo un anno e mezzo difficile come quello che abbiamo attraversato. Con PrimaVera al Garibaldi, insieme a Natalia Di Iorio, cerchiamo di pensare ogni anno a cosa di meglio sia possibile offrire al pubblico di Lucera e della Capitanata, e anche le proposte di quest’anno ci sembrano di assoluto livello. L’Anfiteatro Augusteo è uno straordinario presidio carico di energia, in cui il rapporto col pubblico si riattiva immediatamente”.

