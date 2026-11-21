Confermato anche per la Summer 2027 il collegamento Foggia-Milano Linate operato da Aeroitalia. Un’operazione che consolida una connessione fondamentale per il territorio e dà continuità e a un servizio che avvicina la Capitanata a uno dei principali poli economici, istituzionali e infrastrutturali del Paese. La scelta di Linate, infatti risponde a un’esigenza concreta di accessibilità, perché consente di raggiungere agevolmente la città, rispetto ai collegamenti con Malpensa e Bergamo.

“La conferma del collegamento Foggia-Linate – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è il risultato di un percorso istituzionale e operativo portato avanti da AdP e dalla Regione Puglia. Il lavoro costante svolto in questi anni, ha consentito di attivare la connessione con Linate nel rispetto delle regole europee e nazionali. È importante anche sottolineare come la continuità operativa garantita da Aeroitalia, in termini di storicità e qualità del servizio, ha permesso di ottenere l’assegnazione definitiva dello slot di Linate, dal 1° dicembre 2026 mettendo in sicurezza una risorsa essenziale per lo scalo foggiano. Con la conferma del collegamento, Aeroporti di Puglia garantisce continuità ad un volo che risponde ai bisogni reali della comunità. Continueremo a lavorare insieme alla Regione e al vettore per rafforzare il ruolo dell’aeroporto di Foggia e la connettività dell’intera area”.

“Per Aeroitalia – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri – la conferma del collegamento tra Foggia e Milano Linate rappresenta un segnale importante di continuità e di attenzione verso un territorio che ha dimostrato di credere in questo servizio. Garantire un collegamento efficiente con Linate significa offrire ai cittadini, alle imprese e ai professionisti della Capitanata un’opportunità concreta di mobilità rapida e funzionale. Continueremo a operare con l’obiettivo di assicurare affidabilità, qualità del servizio e una risposta sempre più adeguata alle esigenze del territorio”.



Pubblicato il 21 Novembre 2026