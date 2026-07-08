Attualità

Esposito: “Con blue economy cantieristica nel Mezzogiorno cresce più che al Nord”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “I fattori che stanno determinando questa dinamica sono le componenti dell’economia del mare che noi diciamo si muovono, fondamentalmente il turismo e la parte relativa alla logistica. Queste componenti nel Mezzogiorno stanno andando particolarmente bene, devo dire anche che una sorpresa positiva è anche l’incremento della cantieristica nel Mezzogiorno, tant’è vero che il tasso di incremento della produzione nell’ultimo anno, che consideriamo anche della cantieristica, nel Mezzogiorno è superiore al tasso di incremento della cantieristica nel Nord-Est e nel Nord-Ovest”. Lo dichiara Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, nel corso della presentazione del XIV Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare, a cura di Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare OsserMare, Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere, Informare, Camera di Commercio Frosinone Latina e Blue Forum Italia Network, presentato a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito del Blue Forum 2026.  “Quindi c’è un’economia che si è ricomposta – prosegue Esposito – e che lascia ben sperare anche per il contributo che può dare complessivamente all’economia del Mezzogiorno. Teniamo presente che nel Mezzogiorno oggi l’economia del mare pesa per il 34-35%, siamo almeno a 10 punti percentuali in più rispetto al peso dell’economia complessiva del Mezzogiorno sull’economia nazionale”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Tumori, in Italia oltre 26mila casi eredo-familiari l’anno, nuove linee guida Aiom

15 minuti fa

Testa (OsserMare): “Oltre 224 miliardi di euro, nessun altro settore produce come blue economy”

19 minuti fa

Paolillo (Merck Italia): “Accanto ai pazienti con Sm oltre i trattamenti farmacologici”

20 minuti fa

Aclerosi multipla, Aism: “Vita SMisurata aiuta le persone a costruire proprio percorso di vita”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio