Esports World Cup, l’edizione 2026 si sposta a Parigi

(Adnkronos) – L'Esports Foundation ha annunciato ufficialmente di assegnare a Parigi l'organizzazione della manifestazione globale programmata dal 6 luglio al 23 agosto 2026, la decisione risponde alla necessità di consolidare l'audience continentale e di garantire stabilità operativa a club, editori e partner commerciali. Il trasferimento delle attività della Esports World Cup nella capitale francese rappresenta il primo capitolo internazionale al di fuori del distretto di Riad, accelerando un piano di rotazione globale che mira a integrare i mercati occidentali e a preservare l'integrità competitiva dei tornei in un quadro geopolitico e regionale in costante mutamento. L'impatto economico e l'estensione logistica della competizione trovano riscontro nelle metriche registrate durante le precedenti sessioni. I dati consolidati del 2025 evidenziano come il circuito abbia raggiunto un'audience globale superiore ai 750 millioni di spettatori unici, accumulando oltre 350 milioni di ore di visualizzazione complessive con picchi di connessione simultanea prossimi agli 8 milioni di utenti. La distribuzione dei contenuti multimediali, veicolata attraverso una rete di 97 partner televisivi e più di 800 canali digitali in 35 lingue differenti, ha permesso di intercettare il pubblico di 140 nazioni, delineando un modello di business fortemente orientato alla monetizzazione dei diritti di trasmissione e alle sinergie transfrontaliere. Per l'appuntamento estivo parigino è prevista la partecipazione di oltre 2.000 atleti e 200 organizzazioni professionali provenienti da 100 paesi, i quali si contenderanno un montepremi complessivo che supera la soglia record di 75 milioni di dollari distribuiti su 25 tornei e 24 discipline software differenti. La ricollocazione dell'evento riflette una strategia di diversificazione culturale che sfrutta le infrastrutture metropolitane già collaudate dalle grandi manifestazioni olimpiche e d'intrattenimento. Ralf Reichert, amministratore delegato della Esports Foundation, ha analizzato il passaggio di consegne: “Riyadh ha aiutato a trasformare la Esports World Cup in un fenomeno globale. Riyadh è la casa della EWC e uno dei principali hub mondiali per gli esports, alimentato da un'incredibile comunità di fan e da un'ambizione a lungo termine per il futuro di questo sport. Quest'anno siamo entusiasti di portare la EWC a Parigi per la sua prima edizione fuori dall'Arabia Saudita. Parigi ha ospitato alcuni dei più grandi eventi sportivi del mondo ed è una delle grandi capitali globali dello sport, della cultura e dell'intrattenimento. Insieme alla passione dei tifosi francesi e al forte sostegno che abbiamo ricevuto a livello locale, siamo entusiasti di portare la comunità globale degli esports lì per il prossimo capitolo della EWC. Parigi diventa ora il primo capitolo internazionale nella storia della EWC”. I dettagli logistici sui complessi espositivi e sulle arene che ospiteranno i singoli segmenti agonistici verranno resi noti nelle prossime settimane, mentre i flussi informativi e le procedure di rimborso o conversione dei titoli d'accesso già emessi verranno gestiti direttamente attraverso la piattaforma ufficiale dell'evento.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2026