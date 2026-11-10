Esplosivo e kalashnikov, assalto al portavalori della Battistolli sulla 16

Hanno utilizzato esplosivo per far saltare in aria il portellone del furgone portavalori assaltato questa mattina poco dopo le 8.30. I rapinatori, almeno quattro e con il volto coperto, hanno anche sparato numerosi colpi di kalashnikov e cosparso l’asfalto con chiodi a tre punte. Per sbarrare la strada, poi, hanno dato alle fiamme due auto e messo di traverso sulla corsia opposta un autobus rubato per ritardare l’arrivo delle forze dell’ordine. Il furgone assaltato mentre percorreva la strada statale 16 nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia, in direzione Foggia , è della ditta Battistolli. I banditi sarebbero riusciti a portare via il denaro ma il bottino è da quantificare. Indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ei vigili del fuoco.



Pubblicato il 10 Novembre 2026