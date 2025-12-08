Esplosione in casa a Barberino del Mugello, muore 71enne

(Adnkronos) – Un'esplosione nella notte ha provocato la morte di un uomo di 71 anni nella sua abitazione di via Garibaldi a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Il boato è stato avvertito intorno alle 4.30 dai residenti della zona: subito dopo, le fiamme hanno avvolto l'appartamento situato al primo piano dello stabile, senza lasciare scampo al proprietario. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma quando i soccorritori sono riusciti a entrare nell’abitazione per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. I pompieri hanno domato il rogo e avviato le verifiche sulla stabilità della struttura, estendendo i controlli anche agli edifici circostanti, composti da condomini e terratetti. Non risultano altre persone ferite. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Dicembre 2025