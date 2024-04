Esplosione davanti gioielleria a San Giovanni Rotondo: “Poteva essere strage”

(Adnkronos) – Un ordigno è scoppiato davanti a una gioielleria a San Giovanni Rotondo, Foggia, poco prima della chiusura del negozio. Fortunatamente, nessuna conseguenza per il titolare, che si trovava all'interno del negozio, né per i passanti. "Delinquenti spudorati e senza coscienza. Poteva essere una strage. Vi acchiapperemo. Giuro che vi acchiapperemo", è lo sfogo sui social del sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti. Lo stesso primo cittadino, rispondendo su facebook ai cittadini che chiedevano spiegazioni, ha sottolineato che nessuno è rimasto vittima dell'esplosione e che "sono in corso tutti gli accertamenti e i rilievi del caso" da parte delle forze dell'ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2024