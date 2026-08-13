Esplosione al porto di Rotterdam: almeno un morto e decine feriti

(Adnkronos) – Una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di diverse altre. Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf. Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto in un impianto della società energetica Gunvor durante alcuni lavori di manutenzione sulle condutture.

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Pubblicato il 13 Agosto 2026