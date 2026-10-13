Esmo 2028, Bertolaso: “Milano scelta per livelli eccellenti in oncologia”

(Adnkronos) – “La scelta ricaduta sulla nostra città per Esmo 2028 è solo la conferma di un lavoro di formazione, di ricerca e soprattutto di clinica che si fa nell’ambito dell’oncologia e che a Milano, e in regione Lombardia, è sicuramente a livelli eccellenti, rappresenta un punto di forza per tutto il nostro Paese. La rete oncologica lombarda è una realtà che è organizzata bene sul territorio”. Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, oggi a Milano all’incontro ‘Verso Esmo 2028’, l’appuntamento che ha formalizzato la scelta del capoluogo lombardo come sede del prossimo congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) in programma dal 20 al 24 ottobre 2028.

“Abbiamo un numero di istituti di ricovero e cura, a carattere scientifico – continua Bertolaso – che si occupano proprio delle varie patologie oncologiche e che garantiscono una preparazione, una competenza e una formazione di massimo livello. I nostri professori, i nostri docenti, i nostri ricercatori, i nostri clinici nel campo dell’oncologia, sono sicuramente un punto di riferimento anche a livello europeo. La scelta della nostra città poteva essere una scelta naturale, anche abbastanza evidente, nonostante altre città europee fossero in competizione con Milano. Siamo molto contenti, onorati e orgogliosi e faremo di tutto – conclude – affinché questo congresso si svolga nel migliore dei modi, con i risultati scientifici che tutti noi ci auguriamo”.

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Pubblicato il 13 Ottobre 2026