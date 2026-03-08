Attualità

Esce fuori strada e finisce in un canale, 40enne muore a Serrenti in Sardegna

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un automobilista di quarant’anni è morto nel sud Sardegna in un incidente. L’uomo, un agricoltore di Samassi, ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la Provinciale 56. All’uscita di Serrenti il mezzo è uscito fuori di strada e, dopo aver attraversato la vegetazione, ha finito la sua corsa in un canale. Quando sono intervenuti i soccorritori per il quarantenne non c’era più niente da fare. I vigili del fuoco sono occupati del difficoltoso recupero del mezzo mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Domenico Caliendo, il dolore dei genitori: “Nessuno deve dimenticare”

49 minuti fa

Napoli-Sassuolo Primavera, giocatore aggredisce arbitro. Cos’è successo

1 ora fa

Lecce-Cremonese 2-1: colpo salvezza dei giallorossi, caos e proteste nel finale. Cos’è successo

1 ora fa

Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio