Escavatore si ribalta, operaio morto schiacciato nel Bresciano

(Adnkronos) – Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un mezzo escavatore che si è ribaltato. L'infortunio mortale è avvenuto intorno alle 13 di oggi a Brescia, in un cantiere di via Roberto Ardigò. Lo fa sapere in una nota l'azienda regionale di emergenza e urgenza della Lombardia, intervenuta con elisoccorso, automedica e ambulanza. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto fare nulla per la vittima, di 58 anni, se non constatarne la morte. Soccorso sul posto ma non portato in ospedale anche un 52enne, non coinvolto nell'infortunio.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Marzo 2026