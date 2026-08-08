Eruzione Etna, voli in arrivo sospesi fino alle 12 all’aeroporto di Catania

(Adnkronos) – Attività di volo sospese all'aeroporto di Catania per gli aerei in arrivo fino alle 12. A comunicarlo SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania "a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1)". "Le partenze degli aeromobili presenti in aeroporto sono regolarmente in corso", fa sapere aggiungendo che "i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore". La Sac aveva reso noto che venerdì sera era stata disposta la graduale riapertura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1).

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Pubblicato il 8 Agosto 2026