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Eruzione Etna, sospesi fino alle 17 i voli in arrivo all’aeroporto di Catania

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(Adnkronos) –
Attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania sospese fino alle 17 di oggi, lunedì 10 agosto, "a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera". Lo comunica Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania che, "a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 17". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2026

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