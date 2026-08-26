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Eros Ramazzotti stop al tour, operato alle corde vocali: “Dovremo aspettare il 2027”

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(Adnkronos) –
Eros Ramazzotti si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. "È andato bene", ha rassicurato il cantante in una Instagram stories in cui ha ringraziato tutti per "i messaggi di affetto e vicinanza" ricevuti. Ramazzotti ha però dovuto rinviare le date del tour a causa dei tempi di recupero: "Il mio medico mi ha imposto un programma di riabilitazione che non mi permetterà di essere pronto per le prove e la partenza per le date in Usa, Canada e America Latina, per le quali purtroppo dovremo aspettare il 2027", ha spiegato. "Ci incontreremo più forti e uniti di prima", ha concluso il cantante.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

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