Erogati fondi per le gelate 2018, Cialdella: “Vicini agli agricoltori in un momento particolare”

“Sono partiti i pagamenti delle indennità per le gelate del 2018: le oltre trecento aziende agricole risultate idonee potranno ora beneficiare della misura a sostegno del comparto dopo l’eccezionale ondata di freddo che, tre anni fa, ha compromesso le colture”.L’assessore all’agricoltura e alle attività produttive del Comune di Cerignola, Sergio Cialdella, annuncia lo sblocco delle pratiche che costituiranno un ristoro per i produttori locali. Con fondi regionali, infatti, sono stati assegnati 2,3 milioni di euro al Comune di Cerignola.“Grazie alla riorganizzazione degli uffici comunali, totalmente nel caos negli ultimi sette anni – spiega l’assessore Sergio Cialdella- siamo riusciti a disbrigare le pratiche nei tempi previsti. Siamo vicini agli agricoltori, che in questi anni sono stati fortemente colpiti dalla crisi post Covid e oggi da un caro prezzi che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio l’intero settore”.“Per questo motivo – prosegue Cialdella- il mio assessorato è in costante contatto con le organizzazioni sindacali e con i produttori, per ribadire ogni sostegno, per quanto è nelle nostre possibilità, alle iniziative che gli agricoltori vorranno intraprendere per trovare sollievo in questa complicata fase”.“In questo momento una serie di cause sta creando non poche turbolenze ai mercati. Da questa crisi – commenta il sindaco Francesco Bonito- possiamo uscirne soltanto restando compatti. Il ritorno alla normalità è stato fortemente condizionato dall’aumento del costo delle materie prime e dell’energia: un fenomeno che tutte le Regioni italiane hanno sottoposto al Governo centrale per elaborare misure eccezionali in grado di rendere i nostri agricoltori il più possibile indipendenti nella produzione”.

