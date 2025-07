Ernia e Valentina Cabassi sono diventati genitori, è nata Sveva: “Una magia”

(Adnkronos) –

Ernia e Valentina Cabassi sono diventati genitori. Il cantante e l'influencer hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia e hanno svelato anche il nome: "La nostra Sveva", si legge. La figlia di Ernia, nome d'arte di Matteo Professione, e Valentina è nata lunedì 7 luglio, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi con un post su Instagram: "Siamo innamorati persi, è una magia", si legge a corredo degli scatti che ritraggono i primi momenti dopo il parto. L'influencer ha condiviso anche un filmato in cui riprende i piedini della neonata. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso 8 febbraio con un video condiviso sui social. Il filmato mostrava il test con esito positivo e le reazioni commosse delle persone care. "Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l'ora di conoscerti", aveva scritto l'influencer milanese. Il nome Sveva per i fan di Ernia non è una scelta casuale. Il rapper lo aveva già evocato nel brano 'Buonanotte', in cui dice: "Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina". Un brano che racconta di una gravidanza interrotta, scritta e dedicata proprio alla compagna Valentina che in passato ha vissuto questo dolore personalmente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Luglio 2025