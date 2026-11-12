Attualità

Ericsson Imagine Italy 2026: reti, IA e sovranità tecnologica al centro del confronto

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Il ruolo strategico delle reti mobili per la competitività, la sicurezza e la sovranità tecnologica europea è stato al centro di Ericsson Imagine Italy 2026, l’evento organizzato a Roma che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, operatori delle telecomunicazioni e imprese. Un appuntamento che ha coinciso con le celebrazioni per i 150 anni di Ericsson e ha affrontato le sfide poste dalla diffusione dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali.


Pubblicato il 12 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce e centrodestra vince anche senza Vannacci

29 minuti fa

Italia, Mancini: “Tutti qui vogliono riscattarsi. Errore di Donnarumma? Non dovrebbe succedere”

36 minuti fa

Campo largo, Renzi: “Centrosinistra senza Italia viva non vince”

41 minuti fa

Gf Vip, rissa sfiorata tra Alex Belli e Roncaccia: “Devi stare zitto”

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio