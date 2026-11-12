Ericsson Imagine Italy 2026: reti, IA e sovranità tecnologica al centro del confronto

Il ruolo strategico delle reti mobili per la competitività, la sicurezza e la sovranità tecnologica europea è stato al centro di Ericsson Imagine Italy 2026, l’evento organizzato a Roma che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, operatori delle telecomunicazioni e imprese. Un appuntamento che ha coinciso con le celebrazioni per i 150 anni di Ericsson e ha affrontato le sfide poste dalla diffusione dell’intelligenza artificiale e dei servizi digitali.



Pubblicato il 12 Novembre 2026