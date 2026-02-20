Eric Dane morto per Sla, addio al ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy

(Adnkronos) – Il grande pubblico aveva imparato ad amarlo nei panni del dottor Mark 'McSteamy' Sloan, l'affascinante chirurgo della serie tv "Grey's Anatomy" e a Hollywood si era affermato come un interprete capace di coniugare fascino e vulnerabilità, ironia e intensità drammatica: l'attore statunitense Eric Dane è morto a 53 anni nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio a Los Angeles per le complicazioni legate alla Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa rara e progressiva che gli era stata diagnosticata ufficialmente nell'aprile del 2025, anche se i primi sintomi risalivano a circa un anno e mezzo prima. "Eric ha trascorso i suoi ultimi giorni circondato dagli amici più cari, dalla moglie devota, l'attrice Rebecca Gayheart, e dalle sue due splendide figlie, Billie e Georgia, che erano il centro del suo mondo", si legge in un comunicato diffuso dalla famiglia attraverso Melissa Bank, portavoce e manager dell'attore. "Durante il suo percorso con la Sla, Eric è diventato un appassionato sostenitore della sensibilizzazione e della ricerca, determinato a fare la differenza per chi affronta la stessa battaglia – si legge sempre nella nota di cordoglio della famiglia – Mancherà profondamente e sarà ricordato con amore per sempre. Eric adorava i suoi fan ed era eternamente grato per l'ondata di affetto e sostegno ricevuta. La famiglia chiede privacy in questo momento di dolore". Il volto dagli occhi azzurri e il carisma da protagonista avevano reso Eric Dane uno dei personaggi più iconici della televisione degli anni Duemila. Il suo nome è indissolubilmente legato alla serie "Grey's Anatomy (2006-2021), creata da Shonda Rhimes. Introdotto a metà della seconda stagione come amico d'infanzia del neurochirurgo Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey, Mark Sloan aveva un passato ingombrante: una relazione con Addison, la moglie di Derek, interpretata da Kate Walsh. La scena che lo rese immediatamente celebre è entrata nella memoria collettiva dei fan: nel secondo episodio della terza stagione, andato in onda il 28 settembre 2006, Dane compare mentre esce dalla doccia di un hotel con un asciugamano strategicamente annodato in vita, mentre Derek e Addison discutono del loro matrimonio in crisi. Il soprannome "McSteamy" (in Italia 'Dottor Bollore') nasce proprio da quell'ingresso scenico carico di sensualità, in contrapposizione al 'McDreamy' di Shepherd. "In quel momento, per me era solo un'altra scena", aveva raccontato in un’intervista televisiva. "Ricordo un tecnico degli effetti speciali che mi soffiava del fumo addosso per creare il vapore della doccia".

Ingaggiato inizialmente per un solo episodio, Dane divenne presto parte fissa del cast: apparve in 136 episodi fino al 2012. Il suo personaggio trovò un'anima gemella nella giovane specializzanda Lexie Grey (interpretata da Chyler Leigh). I due morirono tragicamente in seguito a un incidente aereo nel finale dell'ottava stagione; Mark si spegne all'inizio della nona, lasciando un segno indelebile nella storia della serie. Dane tornò per un'ultima apparizione nel 2021, nella diciassettesima stagione, quando il suo personaggio compare in una sequenza onirica su una spiaggia, mentre Meredith Grey – interpretata da Ellen Pompeo – è in coma a causa del Covid. Dietro il successo, però, si celavano fragilità. Durante gli anni di "Grey's Anatomy", l'attore affrontò una dipendenza da antidolorifici e si ricoverò in una clinica di riabilitazione. In un podcast del 2024 aveva ammesso con sincerità: "Se si prendono tutti gli otto anni di 'Grey's Anatomy", sono stato fuori controllo più a lungo di quanto sia stato sobrio. Le cose hanno iniziato ad andare storte. Era tutto travolgente, e io fingevo che non lo fosse". Riguardo al suo addio alla serie, spiegò che la decisione fu legata anche a ragioni di budget e al suo stato personale. "Non ero più la stessa persona che avevano assunto", disse. "Shonda Rhimes è stata straordinaria nel proteggerci, pubblicamente e privatamente. Non è stato un licenziamento plateale, ma semplicemente mi disse: 'Non tornerai'". Parallelamente alla popolarità televisiva, Eric Dane costruì una carriera solida anche al cinema. Nel 2006 interpretò Jamie Madrox, l'Uomo Multiplo, in "X-Men – Conflitto finale", diretto da Brett Ratner. Due anni dopo fu nel cast della commedia "Io & Marley" accanto a Owen Wilson e Jennifer Aniston. Nel 2010 recitò in "Appuntamento con l'amore", diretto da Garry Marshall, insieme allo stesso Dempsey, e apparve nel musical "Burlesque" con Cher e Christina Aguilera. Dal 2014 al 2018 fu protagonista della serie d'azione "The Last Ship", nel ruolo del comandante della Marina statunitense Tom Chandler, impegnato a trovare una cura per una pandemia globale in un mondo post-apocalittico. Una parte che gli consentì di scrollarsi di dosso l'immagine del chirurgo affascinante e di vestire i panni di un leader militare tormentato ma determinato. Nel 2017 la produzione si fermò temporaneamente mentre l'attore affrontava un periodo di depressione. Negli anni più recenti aveva preso parte alla serie Hbo "Euphoria", dove interpretava Cal Jacobs, padre del personaggio di Nate (interpretato da Jacob Elordi), uomo dalla doppia vita e dai segreti inconfessabili. Tra il 2022 e il 2025 aveva continuato a lavorare tra cinema e streaming, comparendo in film come "Redeeming Love" e "Bad Boys: Ride or Die", e nella serie "Countdown". La sua ultima apparizione è stata particolarmente toccante: nell'ottobre 2025 ha interpretato un vigile del fuoco affetto da Sla nella serie medical "Brilliant Minds", quasi un doloroso riflesso della sua condizione reale. Nato come Eric William Melvin a San Francisco il 9 novembre 1972, perse il padre, architetto e designer d'interni, a soli sette anni in circostanze tragiche. Cresciuto dalla madre insieme al fratello minore, frequentò la San Mateo High School, dove praticava pallanuoto. Fu quasi per caso che salì su un palcoscenico scolastico, interpretando Joe Keller in "All My Sons" di Arthur Miller: da lì nacque la passione che lo portò, un mese prima del diploma, a trasferirsi a Los Angeles per studiare recitazione. Eric Dane debuttò in televisione nel 1991 in un episodio di "Bayside School" e collezionò ruoli in serie come "Married… with Children" e "Roseanne", prima di ottenere parti più consistenti. Tra il 2003 e il 2004 interpretò Jason Dean in "Streghe", consolidando la sua popolarità tra il pubblico giovane. Dopo relazioni con attrici come Alyssa Milano e Lara Flynn Boyle, nel 2004 sposò Rebecca Gayheart. La coppia ha avuto due figlie, Billie e Georgia. Nel 2018 Gayheart aveva avviato le pratiche di divorzio, poi ritirate nel 2025. In una delle sue ultime interviste, Dane l'aveva definita "la mia più grande sostenitrice". Parlando della malattia, aveva espresso tutta la sua rabbia e la sua paura: "Sono arrabbiato perché mio padre mi è stato portato via quando ero piccolo, e ora c'è una possibilità molto concreta che io venga portato via alle mie figlie quando sono ancora giovani. Alla fine della giornata, tutto ciò che voglio è stare con la mia famiglia e lavorare un po', se posso". (di Paolo Martini)

