Eric Dane, il dottor Mark Sloan di Grey’s Anatomy rivela: “Sono malato di Sla”

(Adnkronos) – “Mi è stata diagnosticata la Sla". Lo ha rivelato Eric Dane, il dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy. “Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo questo prossimo capitolo” ha detto in un'intervista a People l'attore 52enne, sposato con Rebecca Gayheart: la coppia ha due figli, Billie Beatrice, 15 anni, e Georgia Geraldine, 13 anni. “Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l'ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana”, ha quindi dichiarato, aggiungendo. “Vi chiedo gentilmente di lasciare alla mia famiglia e a me la privacy durante questo periodo”. Dane – che in Euphoria interpreta il patriarca della famiglia Jacobs – inizierà la produzione della terza stagione dello show di successo della HBO il 14 aprile. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Aprile 2025