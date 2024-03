Eredità Agnelli, annullamento sequestri: pm ricorrono in Cassazione

(Adnkronos) – I magistrati della procura di Torino che indagano sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli, hanno deciso il ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame che, lo scorso 2 marzo, accogliendo in parte il ricorso per ‘vizio di motivazione’ presentato dai legali di John Elkann e Gianluca Ferrero in relazione al materiale sequestrato il 7 febbraio, tra atti e dispositivi elettronici, ne aveva disposto la parziale restituzione alle parti. Domani mattina, intanto, sempre davanti al Riesame, sarà discusso il ricorso che gli avvocati dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra, e di Gianluca Ferrero hanno depositato contro il ri sequestro di documenti, telefoni, pc e device disposto dalla procura ai primi giorni di marzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Marzo 2024