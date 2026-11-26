(Adnkronos) – Episodio da non credere (e destinato a far discutere) nella Champions League Two asiatica, durante la partita tra Al Jazira e Gol Gohar ad Abu Dhabi. Cos’è successo? L’arbitro siriano Hanna Hattab ha messo in campo una serie di comportamenti discutibili e l’Afc, la Confederazione calcistica asiatica, ha aperto un’indagine per verificare il suo stato di salute. I padroni di casa, in particolare, hanno presentato un esposto accusando il direttore di gara di aver arbitrato “in stato di ebbrezza”. A supporto della tesi, anche l’ammonizione del portiere della squadra ospite per un fallo a metà campo da cui era lontano decine di metri. Un episodio diventato presto virale sui social.

Alla fine del primo tempo, dopo diverse polemiche (e le minacce degli iraniani del Gol Gohar) il direttore di gara è rimasto negli spogliatoi ed è stato sostituito dal quarto uomo su indicazione dell’Afc. Le accuse sul presunto stato confusionale dell’arbitro Hanna Hattab (che hanno portato al cambio a metà partita) andranno adesso chiarite tramite le indagini della Confederazione calcistica asiatica.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026