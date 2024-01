“Epstein aveva sex tape con Trump, Clinton e principe Andrea”: l’accusa di Sarah

(Adnkronos) – Jeffrey Epstein possedeva video di "rapporti sessuali" tra una donna e Donald Trump, Bill Clinton, il principe Andrea e il magnate britannico Richard Branson. Lo riporta il New York Post, citando una serie di documenti relativi al finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minori e in particolare una serie di email del 2016 in cui Sarah Ransome, una delle accusatrici chiavi del processo per abusi contro Epstein, si riferiva a una donna rimasta anonima. "Mi confidò della sua disinvolta 'amicizia' con Donald. Il signor Trump sembrava decisamente avere un debole per lei", ha scritto Ransome in un'email, aggiungendo che la donna le aveva rivelato anche una parte del suo corpo che l'ex presidente apprezzava particolarmente. "So anche che aveva rapporti sessuali con Trump nella villa di Jeffrey a New York regolarmente", ha aggiunto Ransome. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Gennaio 2024