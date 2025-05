Episcopo: “Una lunga amicizia fondata su rispetto, solidarietà e visione europea”

“Questi giorni – ha sottolineato la sindaca nel suo intervento – sono stati una testimonianza concreta di quanto sia vivo e sincero il legame che unisce Foggia e Göppingen. Il gemellaggio tra le nostre città non è soltanto un patto formale, ma un’esperienza umana e culturale che si rinnova ogni volta che ci incontriamo. In un momento storico in cui le relazioni internazionali sono spesso segnate da tensioni e chiusure, è fondamentale ribadire l’importanza del dialogo, della cooperazione tra popoli e della costruzione di ponti. Il nostro è un esempio virtuoso di come l’amicizia tra comunità diverse possa generare scambi culturali, educativi e sociali di grande valore, specialmente per le nuove generazioni. Göppingen e Foggia condividono un percorso fatto di rispetto, solidarietà e visione europea: un’eredità che intendiamo custodire e rilanciare.”