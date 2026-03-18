Episcopo supera lo scoglio bilancio: ora la maggioranza attende il cambio di passo

La sindaca Maria Aida Episcopo è stata chiara: si prenderà tutto il tempo necessario per il rafforzamento degli snodi organizzativi, metodologici e tecno-strutturali del Comune di Foggia. La verifica politica, dunque, non si esaurisce con l’approvazione del documento contabile, ma vivrà ulteriori step di aggiornamento. Nonostante le premesse, i partiti della maggioranza hanno registrato positivamente l’apertura della prima cittadina, giunta dopo gli scricchiolii e le tensioni delle recenti sedute a Palazzo di Città.

“Andiamo avanti – ha dichiarato Episcopo in aula – grazie ai consiglieri e al loro apporto critico in questa amministrazione”. La sindaca ha puntato tutto sul messaggio di una “responsabilità condivisa”, richiamando l’alchimia politica che ha sancito la vittoria elettorale due anni e mezzo fa e che prosegue.

Per i consiglieri, non esserci in aula, oltre a rappresentare uno strappo politico insanabile, avrebbe indicato una rottura profonda con la tecnostruttura. Episcopo ha parlato di un “bilancio della città”, elevando il dibattito sopra la gestione di singoli assessorati o unità operative. Un concetto ribadito dalla presidente del consiglio, Azzarone, che ha sottolineato anche la necessità di cogliere un “momento storico” favorevole per le casse comunali dopo anni di sacrifici.

Il monito arrivato dai banchi consiliari, tuttavia, resta fermo. È necessario un confronto costante con il territorio e con le commissioni prima di procedere con finanziamenti e progetti, prevedendo anche la possibilità di riconvertirli se necessario. Due punti o tre punti vanno messi a fuoco per indicare come l’assise intenda procedere dal punto di vista metodologico e in riferimento alle opere pubbliche. Per esempio il Palazzetto dello sport (in bilancio un milione di euro per la progettazione), che sta molto a cuore a tutta l’aula, è tornato a far parlare di sé. Un’opera di quella portata- che va comunque definita anche dal punto di vista della sua capacità, collocazione ed estensione- dovrà tener conto dei suggerimenti di tutti. La collocazione della stazione di Posta sarà da rivedere, la questione degli asili nido finanziati dal Pnrr dovrebbe anche tener conto delle iscrizioni registrate e delle spese annuali da sostenere.

“Bisogna procedere in una medesima direzione, come gli opliti”, ha incalzato la sindaca, precisando la natura democratica e pluralista della sua amministrazione. “Nessuna cellula di questa maggioranza si è mai staccata. A quelli che hanno recitato il de profundis, voglio dire che oggi proveranno amarezze perché noi andiamo avanti”. La manovra complessiva per il 2026 ammonta a 318,4 milioni di euro, uno strumento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, tradurrà le scelte politiche in servizi concreti e opere pubbliche.

Eppure, oltre la tenuta numerica in aula, restano i nodi politici da sciogliere. Il principale riguarda il doppio assessorato di Giuseppe Galasso. L’impegno richiesto da Urbanistica e Lavori pubblici appare così gravoso che, secondo fonti interne, lo stesso assessore faticherebbe a seguire entrambi i fronti. Si punta inoltre a una riorganizzazione dei vertici burocratici, a partire dalla sostituzione del dirigente Marchitelli, figura vicina alla sindaca ma spesso criticata dalla maggioranza.

Pd e M5S restano in prima linea per la definizione di caselle strategiche come il nuovo capo di gabinetto, il city manager o lo spacchettamento delle deleghe di Galasso. Una tessitura complessa che deve fare i conti con i malumori del resto del campo largo. Alcuni gruppi contestano l’idea di un direttore generale ritenendolo uno spreco di risorse, mentre altri, di fronte alla possibilità di cambiamento, sentono di farne parte a pieno titolo nel campo largo. Resta centrale il tema degli equilibri, dal ruolo di Azione, che vanta una rappresentanza in giunta superiore al peso consiliare, fino alle frizioni interne ai singoli partiti che continuano a riflettersi sull’operato degli assessori e, probabilmente, delle segreterie politiche.

Paola Lucino



Pubblicato il 18 Marzo 2026