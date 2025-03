Episcopo: “Dobbiamo difendere un’Unione giusta, inclusiva e più consapevole”

“In un’epoca segnata da rapidi mutamenti globali e da profonde incertezze, il destino delle nostre comunità è indissolubilmente legato alla capacità dell’Europa di rafforzarsi e di evolversi”. Lo dichiara la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, annunciando la propria adesione alla manifestazione in programma sabato 15 marzo alle ore 15 a Roma, un’iniziativa nata per riaffermare con forza la necessità di un’Europa più coesa, solida e lungimirante, capace di affrontare con determinazione le sfide del presente e di tracciare un percorso di speranza per il futuro.

La sindaca parteciperà non solo in veste di prima cittadina di Foggia, ma anche come componente dell’Assemblea Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e membro dell’Ufficio di Segreteria di ALI (Autonomie Locali Italiana.

“Oggi – continua Episcopo – assistiamo al riemergere di un vento insidioso, quello del nazionalismo esasperato, che minaccia di ridurci a un mosaico di divisioni e conflitti, dimenticando quanto il passato ci abbia insegnato. L’ideologia ultranazionalista, che ha alimentato i totalitarismi del Novecento, ha trascinato il nostro continente in alcuni dei momenti più bui della sua storia. Non possiamo permettere che l’eco di quelle derive torni a farsi strada nelle nostre società. Un’Europa forte, però, non è un’Europa arroccata nelle sue torri d’avorio, distante dalle istanze dei cittadini. Al contrario, deve essere un’Europa capace di ascoltare, di rispondere alle esigenze quotidiane delle persone, di rappresentare tutte e tutti e non solo le élite. Deve essere un’Europa che unisce e non divide, che costruisce ponti anziché erigere muri, che sa farsi interprete delle speranze dei popoli e non ostaggio delle paure. Per questo il 15 marzo sarò in piazza: perché il nostro futuro non si costruisce con meno Europa, ma con più Europa, un’Europa giusta, inclusiva e consapevole del suo ruolo nel mondo.”

La manifestazione sarà aperta a tutti i cittadini che si riconoscono nei valori dell’Unione Europea e che credono in un’Europa capace di rispondere alle sfide del nostro tempo, senza simboli di partito, ma sotto l’unico segno del blu stellato della bandiera europea.



Pubblicato il 4 Marzo 2025