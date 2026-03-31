Entro maggio nuovi concorsi per OSS al Policlinico di Foggia

Entro il mese di maggio prenderanno avvio le procedure concorsuali tanto attese per infermieri presso l’Asl di Bari, così come per gli OSS (Operatori Socio Sanitari) presso il Policlinico Riuniti di Foggia. Il completamento delle graduatorie è previsto entro il prossimo ottobre. Questi sviluppi rappresentano due importanti notizie per tutti coloro che da tempo speravano di partecipare a tali concorsi e di fare un passo significativo nella costruzione del proprio futuro professionale. A sottolineare l’importanza di queste iniziative è stato il consigliere regionale Santis. Per quanto concerne la mobilità intra-regionale, è stato annunciato che entro poche settimane saranno pronti e pubblicati i dati relativi agli spostamenti tra le diverse province pugliesi. Tale misura rappresenta un’opportunità importante per gli operatori del settore sanitario che attualmente si trovano distanti dalle loro residenze. Permetterà loro di avvicinarsi alle proprie case, migliorare la qualità della vita e, di conseguenza, incrementare l’efficienza e la motivazione nel lavoro quotidiano. Questo aggiornamento è stato reso noto nel corso della III Commissione dall’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, che ha voluto esprimere gratitudine al presidente Spaccavento per la convocazione, così come al presidente Decaro e all’intera Giunta Regionale. L’assessore ha sottolineato l’importanza della stretta collaborazione tra amministrazione regionale, aziende sanitarie, sindacati e operatori, al fine di rendere sempre più solido e funzionale il sistema sanitario pugliese, garantendo un maggiore equilibrio tra le esigenze dei lavoratori e quelle del sistema stesso. Pentassuglia ha offerto inoltre un aggiornamento dettagliato sulle azioni intraprese nel corso dei primi mesi del suo mandato per gestire e mitigare la crisi che sta colpendo i Pronto Soccorso regionali. Durante tre incontri dedicati al tema, l’assessore ha posto come priorità la riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza e delle relative strutture sanitarie. Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi, ha affidato precise direttive ai direttori generali e ai commissari delle dieci aziende sanitarie pugliesi. Ha poi chiarito che non è prevista alcuna riduzione dei posti letto per acuti nell’ambito del piano di rientro, ma piuttosto si sta lavorando per una maggiore razionalizzazione ed efficienza nella gestione della spesa sanitaria e nei processi organizzativi interni. I posti letto verranno ridefiniti in base alle reali necessità e alla loro effettiva occupabilità da parte dei pazienti. In questo contesto, l’assessore ha annunciato l’imminente arrivo di un provvedimento strategico, frutto di un confronto durato tre mesi con direttori generali, commissari e primari. Tale misura comprenderà una serie di interventi operativi volti a ridurre significativamente i tempi di attesa, accelerare le consulenze e promuovere una maggiore responsabilizzazione dei reparti rispetto al processo di dimissione dei pazienti. Questi interventi sono stati pensati per migliorare non solo la gestione dell’emergenza regionale ma anche la qualità complessiva delle cure offerte ai cittadini pugliesi.



Pubblicato il 31 Marzo 2026