Entro fine anno vedrà la luce il museo archeologico nazionale di Mattinata “Matteo Sansone”

consta di n. 2290 numeri inventariali corrispondenti a n. 2533 reperti archeologici.

«Alla richiesta di donazione della collezione presentata dagli eredi dello speziale Matteo Sansone – commenta il figlio Peppino Sansone, delegato a rappresentare i proprietari della collezione – il Ministro Dario Franceschini, il segretario generale Salvo Nastasi e il direttore generale dei musei Massimo Osanna hanno immediatamente dato seguito, tant’è che il Ministero della Cultura tramite la Direzione Regionale Musei Puglia si è impegnato a eseguire, entro e non oltre il mese di dicembre 2022, i lavori funzionali per collocare le opere in sicurezza all’interno del Museo di Mattinata. La collezione sarà allocata, in modo permanente, ed esposta presso il Museo Civico esistente e recherà il nome Museo Archeologico Nazionale di Mattinata “Matteo Sansone”».

Viva soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Bisceglia «per lo storico obiettivo conseguito che, seguendo gli sforzi fatti nel corso di almeno tre decenni dai suoi predecessori, ha fortemente voluto questa straordinaria iniziativa culturale, assicurando che la giunta municipale, a seguito dell’atto di donazione, procederà alla concessione in uso della struttura museale alla Direzione Regionale Musei Puglia. È stato un percorso lungo e faticoso, frutto della convergente determinazione della famiglia Sansone, del comune di Mattinata edel Ministero della cultura che hanno superato ogni difficoltà per realizzare questo ambizioso progetto culturale in cui preminente risulta la fruizione e il godimento collettivo della collezione di carattere storico, archeologico e folkloristico. Una ulteriore azione peraltro – continua il primo cittadino – che rientra pienamente nell’offerta turistica promossa dalla municipalità di Mattinata per creare ulteriori fattori attrattivi in linea con quanto espresso nel Piano Strategico Turistico Condiviso presentato non più tardi di due mesi fa. La memoria dello speziale Matteo Sansone e la sagacia con cui i figli, la compianta Pasquina, Peppino, don Carlo e Maria, l’hanno perpetuata incarnano lo spirito della comunità garganica, in special modo di quelle di Mattinata e di Monte Sant’Angelo, teso a legare ogni traccia del passato al presente».

La maggior parte dei reperti della collezione provengono dalla necropoli di Monte Saraceno e negli anni si è arricchita, attraverso una certosina ricerca, di stele daunie, vasi dauni e appuli, utensili litici e statue appartenenti ai presepi del ‘700. Il Prof. Cleto Corrain, antropologo nell’Università di Padova, dopo averlo conosciuto durante le numerose