Entro dieci giorni la ripresa dei voli da Foggia

“Cercheremo di tornare a volare il piu’ presto possibile. La prima opzione e’ proprio con la stessa Lumiwings, se dovesse riuscire a pagare il suo debito, altrimenti vorrei ricordare che la gara aveva anche un secondo partecipante, AeroItalia, e anche una terza opzione che pero’ preferisco non mettere sul tavolo. Sono molto sereno sull’immediata ripresa. Direi che entro una settimana avremo una soluzione”. Lo ha detto Antonio Vasile presidente di Aeroporti di Puglia nel corso della conferenza stampa indetta dopo che la compagnia aerea Lumiwings da sabato scorso non ha piu’ assicurato i voli da e per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia per “problemi operativi”. Problemi derivanti dalla difficolta’ di utilizzare l’aereo fin qui usato dalla compagnia a causa di mancati pagamenti alla societa’ di leasing proprietaria del velivolo. Dal 2022 la compagnia Lumiwings ha assicurato voli per Milano Malpensa, Milano Linate, Orio Al Serio, Torino e Monaco di Baviera. Il presidente Vasile ha spiegato che “l’eventuale difficolta’ finanziaria di Lumiwings non dipende dall’aeroporto di Foggia perche’ e’ un aeroporto profittevole per le compagnie aeree. Sta andando molto bene e il Sieg (servizi d’interesse economico generale) funziona e in qualche giorno Aeroporti di Puglia, insieme all’intero sistema dei trasporti regionale e al gabinetto di presidenza, sta cercando di mettere in piedi una nuova soluzione”.



Pubblicato il 29 Settembre 2025