Entrano in una fabbrica abbandonata di Torino, giovane precipita da 10 metri: è grave

(Adnkronos) – Un ragazzo di 24 anni è precipitato da un'altezza di 10 metri all'interno di una fabbrica abbandonata alla periferia sud di Torino. La caduta è stata attutita da una trave metallica del tetto e poi da una catasta di legno. Sono stati gli amici del ragazzo a dare l'allarme.  Quando i sanitari del 118 di Azienda Zero sono giunti sul posto, il giovane era vigile e dopo essere stato soccorso è stato trasportato in codice rosso in ospedale.  
Pubblicato il 9 Dicembre 2025

