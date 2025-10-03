Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue: bloccato 39enne nigeriano

(Adnkronos) – Alcune statue della Chiesa del Gesù, nel centro storico di Roma, hanno rischiato di venire danneggiate da un uomo che ha tentato di gettarle a terra. Questa mattina, intorno alle 9.30, una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana è intervenuta, su chiamata del sacerdote della chiesa, che conserva capolavori dell'arte barocca, per un cittadino nigeriano di 39 anni che, una volta all'interno, ha dato in escandescenze cercando di gettare in terra alcune statue. Gli agenti lo hanno fermato e denunciato per rifiuto di declinare le proprie generalità, in quanto privo di documenti, oltreché per resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Ottobre 2025