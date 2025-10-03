Attualità

Entra nella chiesa del Gesù a Roma per gettare a terra le statue: bloccato 39enne nigeriano

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Alcune statue della Chiesa del Gesù, nel centro storico di Roma, hanno rischiato di venire danneggiate da un uomo che ha tentato di gettarle a terra.  Questa mattina, intorno alle 9.30, una pattuglia della Polizia Locale del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana è intervenuta, su chiamata del sacerdote della chiesa, che conserva capolavori dell'arte barocca, per un cittadino nigeriano di 39 anni che, una volta all'interno, ha dato in escandescenze cercando di gettare in terra alcune statue. Gli agenti lo hanno fermato e denunciato per rifiuto di declinare le proprie generalità, in quanto privo di documenti, oltreché per resistenza a pubblico ufficiale. Al vaglio la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Sanità, Mainetti: “Obiettivo completare Città salute e ricerca in meno di un anno”

9 minuti fa

Malattie rare: Sla e i ‘Linguaggi della cura’, a Trento seminario promosso da Aisla

38 minuti fa

David Rossi, il giallo della valigetta 24 ore: Commissione inchiesta farà approfondimenti

44 minuti fa

Agricoltura, Sheikh (Syngenta): “Ai e innovazione digitale aspetti radicalmente trasformativi”

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio