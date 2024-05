Entra in casa per rubare ma si addormenta: arrestato

(Adnkronos) – È entrato in un appartamento del centro di Roma per mettere a segno un furto ma, dopo aver riempito uno zaino con preziosi per un valore di circa 4 mila euro, si è addormentato. Così lo hanno trovato i proprietari di un’abitazione di via Ludovico Muratori, in zona Celio, che alla vista dell’uomo addormentato sul loro letto hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di piazza Dante che hanno arrestato il diciannovenne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti. Arresto che è stato convalidato questa mattina al termine dell’udienza che si è tenuta a piazzale Clodio. Il giudice ha disposto per il giovane il divieto di dimora nel comune di Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Maggio 2024