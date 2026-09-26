Enrico Infante:“L’organico delle forze dell’ordine crescerà di molto entro un anno”

“Il personale delle forze dell’ordine in tutta la provincia di Foggia è destinato a crescere nei prossimi mesi, nell’arco di un anno crescerà davvero di molto”. Lo ha detto il procuratore di Foggia, Enrico Infante, questa mattina durante la conferenza stampa durante la conferenza stampa per i fermi di presunti componenti di un’associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio di auto rubate. “Solo la Polizia Stradale di Foggia – ha aggiunto – crescerà entro l’anno di 5 unità. Immaginate moltiplicato questo per tutte le caserme, stazioni, comandi. Così si fa il contrasto alla criminalità. Dobbiamo intervenire sulle cause socio-economiche profonde, ma l’intervento che si può fare subito è con il controllo del territorio, incrementando il personale e poi le videocamere che si sono rivelate decisive. Controllo del territorio, forze dell’ordine e videocamere sono quello che ci permette veramente di contrastare e combattere questo tipo di criminalità predatoria”.

“I furti di auto sono una piaga del territorio della provincia di Foggia. Come la provincia confinante della Bat (Barletta Andria Trani) e quella di Napoli. Siamo sempre al vertice delle classifiche e degli indici di criminalità per quello che riguarda i reati concernenti le auto e del resto poi lo vediamo ogni volta che andiamo a pagare le tariffe delle assicurazioni che aumentano”. Lo ha detto il procuratore di Foggia, Enrico Infante, durante la conferenza stampa di questa mattina durante la quale ha illustrato i particolari dei fermi, eseguiti martedì 22 settembre e convalidati dal Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere, nei confronti di otto indagati per associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e riciclaggio di autovetture rubate tra Stornara, Foggia ed Orta Nova. Il decreto di fermo eseguito dalla Polstrada è a carico di 12 persone, ma quattro risultano irreperibili. Si tratta di cittadini italiani e stranieri, per lo più di origine africana. Le indagini hanno permesso di ricostruire la filiera criminale, articolata in diverse fasi: dalla movimentazione e occultamento di veicoli, allo smontaggio presso appositi siti, fino allo stoccaggio delle componenti ed alla successiva distruzione e compattazione delle scocche, con conseguente alterazione e perdita degli elementi identificativi dei mezzi. “I furti d’auto prosperano in quanto c’è un vero e proprio mercato dietro: c’è il grossista, c’è il ricettatore, c’è chi lo trasporta all’estero, c’è chi smonta i pezzi per poi alimentare un’altra volta il mercato dei pezzi di ricambio” – ha rilevato Infante -. Quarantasei – a quanto si apprende – gli episodi di riciclaggio documentati anche grazie alle telecamere di sorveglianza piazzate in una zona in cui le auto rubate venivano smantellate e i pezzi di ricambio immessi sul mercato.



Pubblicato il 26 Settembre 2026